В России отказались от идеи запретить въезд в страну европейцам

Захарова: Россия не будет ограничивать въезд гражданам Европы

В России отказались от идеи каким-либо образом запрещать гражданам Европы въезд в страну, заверив, что никаких ограничений не будет. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, РФ хочет сохранить человеческие контакты и дать людям возможность путешествовать с целью туризма или по работе. Захарова подчеркнула, что, несмотря на попытки Евросоюза (ЕС) разрушить мосты между гражданами стран, Россия заинтересована в их налаживании.

Представитель МИД также оценила попытки ЕС ограничить выдачу виз граждана РФ фразой «очередной пример проявления и лицемерия, и двойных стандартов, и самое главное — неуважения к закону».

Ранее стало известно, что пять стран Европейского союза отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, которую предполагает новый пакет санкций. Чаще всего в шенгене туристам из России отказывают страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия.