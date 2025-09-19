Китай нашел способ заработать на России

Bloomberg: России придется предлагать Китаю скидки при продаже никеля и меди

Китайские власти отменили субсидирование покупок никеля и меди у российских компаний, которое неофициально действовало много лет и позволяло поставщикам продавать металлы по привлекательной цене. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделок, пишет Bloomberg.

Речь идет о том, что госпредприятиям в Китае полагалась выплата в виде небольшого процента от стоимости металла или фиксированная сумма. Подобными преференциями также пользовались поставщики из Монголии и Ирана, однако на последних тендерах условия изменились.

В результате, отмечается в материале, для компаний из указанных стран придется предлагать скидки за свой счет, что позволит Китаю заработать на собственном уникальном положении на рынке.

На фоне санкций и закрытия доступа к Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже российские поставщики никеля и меди оказались зависимы от Китая. За первые пять месяцев 2025 года продажа меди из России в Китай выросла на 66 процентов, а никеля — более чем в два раза.

Как отмечают источники издания, отмена субсидий вряд ли сократит объемы поставок указанных металлов из России в Китай, но ситуация складывается та же, что с продажами нефти, то есть Китаю ничего не стоит добиться существенного снижения цен для себя. Особенно сильной его позиция становится из-за переизбытка предложения на мировом рынке.

Отмена скидок при проведении тендеров совпала по времени с визитом президента России Владимира Путина в Китай в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главным итогом поездки российская сторона называет подписание меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Даты начала строительства и старта поставок не сообщаются, кроме того, в Пекине не подтвердили достигнутые договоренности и не комментировали их.