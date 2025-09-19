Силовые структуры
16:22, 19 сентября 2025Силовые структуры

Появились данные по расследованию махинаций с миллиардным имуществом Минобороны России

Завершено следствие по делу о хищении имущества Минобороны РФ на 1,2 млрд рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Завершено расследование уголовного дела о миллиардном хищении имущества Минобороны России, в котором обвиняются арбитражные управляющие Главного управления обустройства войск Алексей Асташкин и Максим Соловьев, бывшие сотрудники управления проблемных активов акционерного общества «ГУОВ» Светлана Бунина и Николай Грачев, гендиректор «Московской торговой компании» Алексей Тингаев, а также предприниматели Сергей Овчинников и Евгений Потапов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Им вменили мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем.

По данным СК, в период с 2016 по 2020 год сотрудники военных учреждений во время процедуры банкротства компании «Возрождение» похитили имущественные комплексы в Московской области общей стоимостью 130 миллионов рублей. Затем по аналогичной схеме они провернули махинации при банкротстве «Строительного управления Московского региона», в результате чего завладели имуществом Минобороны в Москве и Балашихе общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

Путем фиктивных сделок фигуранты дела легализовали похищенное. Следствием предприняты обеспечительные меры на их активы стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. Асташкин, Грачев, Потапов, Бунина и Соловьев находятся под стражей. Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Грачев обвинил свидетелей в том, что они его оговорили.

