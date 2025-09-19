Интернет и СМИ
13:38, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

В России заявили о необходимости укреплять цифровой суверенитет страны

Глава Роскомнадзора Липов: Нужно наращивать цифровой суверенитет России
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Необходимо укреплять цифровой суверенитет России. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в интервью «Известиям».

По словам Липова, в стране с цифровым суверенитетом есть интернет-сервисы, программное обеспечение, вычислительные мощности, сети и средства связи, которые не зависят от зарубежного влияния и находятся в постоянном развитии. Пользоваться ими комфортно и безопасно. При этом данные в такой системе должны быть хорошо защищены, отметил глава ведомства.

«Стран, обладающих таким полноценным цифровым суверенитетом, — единицы, их даже меньше, чем государств с ядерным оружием. Россия, США, Китай — лишь немногие способны создать и поддерживать цифровой суверенитет такого уровня», — рассказал Липов. Он добавил, что сегодня нужно наращивать собственный, полноценный цифровой суверенитет, при котором россияне могут пользоваться привычными для них возможностями и не сталкиваться с угрозами, от которых они не застрахованы на иностранных платформах.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев назвал частоту, с которой будет обновляться список сервисов, доступных россиянам при отключении мобильного интернета. Уточнялось, что среди ресурсов, попавших в последнюю версию перечня, есть портал «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и мессенджер MAX.

.
