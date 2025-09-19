Экономика
Названы последствия отказа ЕС от российского СПГ на год раньше срока

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Если страны Европейского союза (ЕС) откажутся от российского сжиженного природного газа (СПГ), им придется столкнуться с дефицитом, рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Последствия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предложила запретить импорт российского СПГ на год раньше запланированного срока — к 1 января 2027 года.

«Основной потребитель российского СПГ —- Франция, Бельгия и Испания. В течение двух лет США и Катар смогут заместить до половины российского СПГ благодаря вводу новых мощностей. Дефицит будет закрыт за счет снижения потребления или за счет перепродажи российского газа американскими компаниями», — высказался аналитик.

Отказ Брюсселя от российского газа был запланирован на 2028 год. Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала отказаться от энергоносителей из России навсегда, называя их «грязными» в связи с тем, что нефть и газ из страны якобы оказывают негативное влияние на европейскую экологию.

До этого правительство Эстонии на заседании в четверг, 18 сентября, запретило импорт СПГ из России, введя таким образом полный запрет на закупки российского газа.

