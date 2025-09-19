Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем

ABC: Медведь напал на туриста в национальном парке США

Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем в национальном парке Йеллоустоун в США. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что хищник напал на 29-летнего мужчину, пока тот направлялся к озеру Турбид. С собой у путешественника был специальный спрей, отпугивающий животных, который он успешно применил. Несмотря на это, у мужчины остались серьезные раны на груди и левой руке.

По словам туриста, сначала он подумал, что встретился с черным медведем. Однако власти заявили, что мужчина, вероятнее всего, наткнулся на гризли.

«Тропа к озеру Турбид закрыта до дальнейшего уведомления. Поскольку этот инцидент был защитной реакцией медведя во время неожиданной встречи, парк не будет предпринимать никаких действий против животного», — сказано в сообщении официальных лиц.

