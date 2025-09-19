Мир
В Финляндии раскрыли последствия санкций против России

Аналитик Малинен: Санкции против России вызвали рост безработицы в Финляндии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Гополитический аналитик и профессор Туомас Малинен заявил, что антироссийская политика Финляндии вызвала негативные последствия для самой страны. Об этом он написал в социальной сети X.

Малинен раскрыли последствия санкций против России и подчеркнул, что меры вызвали рост безработицы в стране.

«Знаете ли вы, что уровень безработицы в Финляндии составляет 12,5? Просто задумайтесь. Все из-за нашего членства в еврозоне и нашего невменяемого руководства, вводящего санкции против России», — возмутился он.

Эксперт добавил, что показатель безработицы в России гораздо ниже — 2,2 процента. Он добавил, что при этом президент Финляндии Александр Стубб хвалится, что «разрушается российская экономика».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС принять санкции против России. «По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций», — сказала она.

