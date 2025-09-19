В России обратили внимание на странность обвинений в проникновении МиГ-31 в Эстонию

Военкор Коц назвал странными сообщения о проникновении МиГ-31 в Эстонию

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал сообщения о проникновении истребителей МиГ-31 в Эстонию, назвав их странными из-за технических характеристик самолетов. Об этом он написал в Telegram-канале.

Ранее источники в НАТО сообщили, что три якобы российских МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. По их информации, истребители кружили в воздушном пространстве 12 минут в районе столицы республики — Таллина.

«Странное заявление. Сразу возникает вопрос — что тройка «тридцать первых» делала в небе Эстонии так долго? Их скорости хватит, чтобы пересечь эту страну с востока на запад — от Нарвы до Хаапсалу — всего за восемь минут», — пишет военкор.

Коц также отметил бездействие систем противовоздушной обороны в рамках операции «Воздушный часовой» при условии, если сообщения были бы подкреплены доказательствами.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с дронами в Польше стал звеном кампании по демонизации России.