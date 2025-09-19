В России рассказали о планирующейся встрече Лаврова и Рубио

Сенатор Климов: Встреча Лаврова и Рубио вселяет надежду

Планирующаяся встреча глава МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН вселяет надежду, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член Совета Федерации Андрей Климов. Он допустил, что пауза в диалоге стран может прекратиться.

«Темы встречи понятны, вопрос в том, успеют ли главы наших ведомств все обсудить. Но вообще, это всегда было нормальной практикой, когда наш министр иностранных дел и госсекретарь США встречались и разговаривали. Необычным это стало только после того, как экс-президент США Джо Байден прекратил подобные встречи, а политика на двустороннем направлении стала искаженной», — отметил сенатор.

Он добавил, что политикам есть что обсудить, кроме геополитических вопросов. Климов выразил надежду, что встреча позволит улучшить дипломатическую работу двух стран.

«Сама возможность встречи вселяет надежду, потому что после Аляски, к сожалению, в диалоге началась пауза. Хотелось бы, чтобы она сократилась, потому что в двусторонних отношениях есть чем заниматься. Это не только геополитические вопросы, но и темы, способные улучшить работу внешнеполитических ведомств», — объяснил Климов.

Ранее о планирующейся встрече Лаврова и Рубио сообщил российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя. Он заявил, что политики обсудят «весь комплекс проблем, как двусторонних, так и многосторонних».