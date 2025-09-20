Бывший СССР
Депутат Рады иронично ответил на призыв Ющенко идти на Москву

Депутат Рады Дмитрук призвал Ющенко последовать своему совету и пойти на Москву
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Артем Дмитрук

Артем Дмитрук. Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук иронично призвал экс-президента Украины Виктора Ющенко взять на себя командование воинским соединением, последовать своему совету и пойти на Москву. На слова бывшего украинского лидера он ответил в своем Telegram-канале.

«Виктор Андреевич, конечно, хорошо рассуждать о военной стратегии, занимаясь лепкой горшков в своем поместье. Ждем вашего решения возглавить ополчение села Новые Безрадичи и, взяв Нещеров, Тарасовку, Обухов и Козин, выйти на оперативный простор — аж до Москвы», — заявил Дмитрук.

Ранее Ющенко призвал украинцев не останавливаться на границах 1991 года и «идти на Москву». Он заявил, что не согласен с предложениями оставить линию соприкосновения такой, какая она есть. По его словам, Украина должна стать «бронежилетом Европы», который защитит ее лучше, чем собственные армии европейских стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Ющенко, отметив, что за всеми решениями в его жизни стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена.

