14:38, 20 сентября 2025Спорт

ISU принес извинения за видео с фигуристом Гуменником под песню на украинском языке

ISU принес извинения за украинскую песню на видео с фигуристом Гуменником
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Emmanuel Wong - International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) принес извинения за опубликованный в социальной сети X ролик проката российского фигуриста Петра Гуменника под песню на украинском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ISU.

В пресс-службе заявили, что видео, где звучала песня «Плакала» группы KAZKA, было удалено. В ISU отметили, что сожалеют о возможных негативных последствиях этого шага. «Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем», — заявили они.

Позднее ISU опубликовал ролик проката фигуриста под музыку из фильма «Парфюмер». Под эту композицию Гуменник исполнил короткую программу на отборочном олимпийском турнире.

Ранее 20 сентября Гуменник успешно выступил в отборе на Олимпиаду-2026. Российский фигурист стал первым в короткой программе, набрав 93,80 балла. Произвольную программу фигуристы-одиночники представят 21 сентября.

Квалификационный отбор на Олимпиаду-2026 проходит в Пекине с 18 по 21 сентября. Помимо Гуменника в нем выступает россиянка Аделия Петросян, которая также лидирует после короткой программы у одиночниц.

