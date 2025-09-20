Медведева призвала МОК и ISU включить здравый смысл после победы Петросян в отборе

Медведева призвала МОК и ISU пересмотреть отношение к российским спортсменам

Бывшая российская фигуристка Евгения Медведева призвала Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) включить здравый смысл после победы российской фигуристки Аделии Петросян в квалификационном отборе на Олимпийские игры-2026. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению экс-спортсменки, международным федерациям стоит пересмотреть свое отношение к российским спортсменам. «Аделия, с выходом на Олимпиаду! Ты большая умница! А ISU и МОК хочется пожелать одного — включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов», — заявила Медведева.

Также экс-спортсменка выразила надежду, что российские спортсмены будут снова иметь возможность выступать на международных соревнованиях. «Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах», — добавила она.

Ранее Петросян выиграла короткую и произвольную программу в отборочных соревнованиях и завоевала путевку на Олимпийские игры 2026 года в женском одиночном катании. В сумме за оба проката спортсменка набрала 209,63 балла.

13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпиаде-2026. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. При этом ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.

