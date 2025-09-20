Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ливерпуль
Сегодня
14:30 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
14:30 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Акрон
Сегодня
16:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
17:15 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|5-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Динамо Мх
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
09:15, 20 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в коротком обтягивающем топе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в коротком обтягивающем топе и джинсах. На спортсменку подписано более 998 тысяч подписчиков.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фото с отдыха в Таиланде. На снимках спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике в бассейне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Украине нанесен массированный удар

    Трамп рассказал о желании вернуть контроль над военной базой в Центральной Азии

    На месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

    В России переосмыслили один из главных лозунгов Трампа

    Медведев выиграл первый матч с июля

    Великобритания столкнулась с серьезным внешнеторговым кризисом

    В России выдвинули неожиданное предложение по поводу замороженных активов

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в коротком обтягивающем топе

    За ночь российские ПВО уничтожили 149 украинских беспилотников

    ВСУ ударили по зданию АЭС с инспекторами МАГАТЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости