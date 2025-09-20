Трампа обвинили в нахождении на «пассажирском месте» по конфликту на Украине

Reuters: Трамп отошел от дипломатии в вопросе конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в последние несколько недель отошел от дипломатических вопросов и «занял пассажирское место», в том числе, в разрешении российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

В последнее время Трамп отошел от активной дипломатии, позволяя взять инициативу другим, отмечает агентство. Сам президент США сосредоточился на внутренних вопросах, таких как борьба с преступностью и пересмотр иммиграционных визовых программ.

Так, на инцидент с дронами в Польше президент США отреагировал словами: «Что там за ситуация с нарушением Россией воздушного пространства Польши? Ну вот, началось». Такая сдержанная реакция Трампа на происходящее вызывает тревогу у европейских политиков, отметило Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в российском коллеге Владимире Путине в связи с вопросом мирного урегулирования конфликта на Украине.

Кульминацией переговоров России и США стала встреча президентов двух стран на Аляске. После встречи глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова искать компромиссы по урегулированию конфликта на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены.

Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне заявили, что после переговоров Трамп перестал продвигать решение о прекращении огня.