Раскрыта особенность игравшей при награждении Петросян мелодии

ISU: У мелодии, звучавшей на награждении фигуристки Петросян, нет названия

Мелодия, игравшая на награждении победительницы олимпийского квалификационного турнира в Пекине, российской фигуристки Аделии Петросян, не имеет названия и была написана недавно. Об этом РИА Новости рассказали в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Своей победой Петросян заработала именную квоту на Игры 2026 года в Милане. Спортсменка выступала в нейтральном статусе, так что после ее победы вместо российского гимна звучала другая музыка.

«Это новое музыкальное произведение, созданное недавно. Вероятно, поэтому его не удалось распознать сразу. У него еще нет названия», — рассказали представители ISU.

Уточняется, что музыка не является гимном ISU. В оргкомитете соревнования также затруднились дать ответ о ее происхождении.

Ранее фигуристка Евгения Медведева обратилась к МОК и ISU после победы Петросян в отборе. Она призвала организации включить здравый смысл.