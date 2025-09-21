Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Спартак М
Сегодня
14:30 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
16:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Арсенал
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Марсель
Сегодня
21:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|5-й тур
11:59, 21 сентября 2025Спорт

Раскрыта особенность игравшей при награждении Петросян мелодии

ISU: У мелодии, звучавшей на награждении фигуристки Петросян, нет названия
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мелодия, игравшая на награждении победительницы олимпийского квалификационного турнира в Пекине, российской фигуристки Аделии Петросян, не имеет названия и была написана недавно. Об этом РИА Новости рассказали в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Своей победой Петросян заработала именную квоту на Игры 2026 года в Милане. Спортсменка выступала в нейтральном статусе, так что после ее победы вместо российского гимна звучала другая музыка.

«Это новое музыкальное произведение, созданное недавно. Вероятно, поэтому его не удалось распознать сразу. У него еще нет названия», — рассказали представители ISU.

Уточняется, что музыка не является гимном ISU. В оргкомитете соревнования также затруднились дать ответ о ее происхождении.

Ранее фигуристка Евгения Медведева обратилась к МОК и ISU после победы Петросян в отборе. Она призвала организации включить здравый смысл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет скандал». Вучич заявил об испуге Запада из-за новостей о приезде Лаврова на парад

    Певица МакSим заставила снайперов танцевать

    В ВСУ предрекли проблемы из-за российской «килл-зоны» в Харьковской области

    Раскрыта особенность игравшей при награждении Петросян мелодии

    Украинский фигурист оценил вероятность кражи его игрушек россиянами

    Российского генерал-полковника уволили с военной службы

    В Германии призвали стрелять на поражение при появлении российских истребителей

    Россиянам с отеками раскрыли четыре причины насторожиться

    Иностранцам в России захотели дать право на бесплатную медицину

    Разрушенная школа в Новосибирской области попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости