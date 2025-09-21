SHAMAN выступил с обращением перед финалом «Интервидения»

Певец SHAMAN записал обращение к поклонникам перед финалом шоу «Интервидение»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, обратился к своим фанатам перед стартом финала международного музыкального конкурса «Интервидение». Певец опубликовал послание в своем Telegram-канале.

Музыкант отметил, что до его выступления на шоу остаются считанные минуты.

«Ну что, родные, всем привет! <...> Я надеюсь на вашу поддержку», — сказал Дронов в рамках обращения, опубликованного в его канале.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина разместила новое совместное фото со своим женихом певцом SHAMAN. На снимке артист позирует спиной к камере в одежде с изображением российского герба.