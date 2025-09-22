Дикая кошка «Короля тигров» растерзала смотрителя заповедника

В США тигр, выкупленный у «Короля тигров», растерзал смотрителя заповедника

В штате Оклахома, США, дрессировщика Райана Исли растерзал тигр. Об этом пишет New York Post.

Смертельное нападение произошло в заповеднике Growler Pines Tiger Reserve. Подробности произошедшего со смотрителем неизвестны.

Своих тигров Исли выкупил у Джо Мальдонадо (Джо Экзотик). Этот дрессировщик известен по документальному фильму Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Его осудили в 2019 году за жестокое обращение с животными и расправу над людьми.

В заповеднике рассказали, что Исли искренне любил диких кошек. «Животные, находящиеся под его опекой, были для него не просто животными, а существами, с которыми у него была связь, основанная на уважении, заботе и любви», — добавили его коллеги.

Ранее сообщалось, что в Таиланде львы растерзали смотрителя зоопарка Safari World в Бангкоке. Хищники мучили его 15 минут на глазах у посетителей.

