13:20, 22 сентября 2025Россия

Гости банкета в элитном крымском отеле спели в момент атаки дронов ВСУ и попали на видео

Mash опубликовал видео с поющими в момент атаки ВСУ гостями банкета в Крыму
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео из укрытия элитного отеля Luciano Wellness & SPA Foros в Крыму, снятое в момент атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как укрывшиеся в убежище взрослые и дети, хлопая в ладоши, поют песню «Матушка земля» артистки Татьяны Куртуковой.

Как выяснило издание, в момент атаки в отеле праздновали день рождения десятилетней девочки. По словам ее матери, присутствующие не понимали, что происходит, и приняли удар дронов за часть шоу-программы.

Ранее сообщалось, что во время атаки в отеле также проходил банкет в честь дня рождения бренда Luciano. Летевший в гостей дрон заметили в момент, когда ведущий говорил о том, что самолет компании только начинает свой полет.

ВСУ предприняли атаку на курортную зону юга Крыма вечером 21 сентября. По данным Минобороны России удары наносились с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

