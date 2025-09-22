Карпин рассказал о дефиците игроков в сборной России

Валерий Карпин: В сборной России сложился дефицит полузащитников

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему решил включить полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре. Его слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Карпин отметил, что в сборной не хватает игроков на позиции полузащитника из-за травм. По этой причине было принято решение включить в расширенный список футболистов Захаряна, который вернулся на поле после долгого отсутствия из-за проблем со здоровьем. «Играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определенный дефицит, недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна», — заявил Карпин.

Захарян пропустил большую часть сезона-2024/2025 из-за травмы бедра. Всего за год хавбек провел за клуб четыре матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну передачу.

Ранее 22 сентября тренерский штаб объявил расширенный состав команды на матчи с Ираном и Боливией. В списке присутствуют 42 футболиста.

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. 10 октября команда Карпина сыграет в Волгограде с Ираном, а спустя четыре дня в Москве встретится с Боливией. Команда с весны 2022 года отстранена от международных соревнований и может проводить только товарищеские матчи.