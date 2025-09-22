Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
3:0
Перерыв
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
0:0
2-й период
live
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
1:1
2-й тайм
live
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Наполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Пиза
Италия — Серия А|4-й тур
19:54, 22 сентября 2025Спорт

Карпин рассказал о дефиците игроков в сборной России

Валерий Карпин: В сборной России сложился дефицит полузащитников
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему решил включить полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре. Его слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Карпин отметил, что в сборной не хватает игроков на позиции полузащитника из-за травм. По этой причине было принято решение включить в расширенный список футболистов Захаряна, который вернулся на поле после долгого отсутствия из-за проблем со здоровьем. «Играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определенный дефицит, недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна», — заявил Карпин.

Захарян пропустил большую часть сезона-2024/2025 из-за травмы бедра. Всего за год хавбек провел за клуб четыре матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну передачу.

Ранее 22 сентября тренерский штаб объявил расширенный состав команды на матчи с Ираном и Боливией. В списке присутствуют 42 футболиста.

Сборная России проведет два товарищеских матча в октябре. 10 октября команда Карпина сыграет в Волгограде с Ираном, а спустя четыре дня в Москве встретится с Боливией. Команда с весны 2022 года отстранена от международных соревнований и может проводить только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили необходимость взятия Одессы

    Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

    США призвали Россию провести прямые переговоры с Украиной

    Певицу Дайнеко по ошибке поблагодарили за подготовку фигуриста Гуменника

    Трамп вновь встретится с Зеленским

    Таинственный «призрак тайги» попал на видео в России

    На Украине рассказали о возможной подготовке госпереворота в стране

    Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией

    Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть

    В США оценили заполненную ракетами противотанковую «Лису»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости