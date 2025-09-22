Забота о себе
Названа неочевидная причина разрушения почек

Уролог Богатырев: Привычка пить мало воды разрушает почки
Привычка пить мало воды пагубно воздействует на почки, предупредил врач уролог-андролог Артур Богатырев. Неочевидную причину разрушения почек он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Богатырев отметил, что почкам, как и всему организму, вредят курение и употребление алкоголя. Однако постоянная нехватка воды может вызвать не менее серьезные последствия. Врач пояснил, что вода необходима почкам, чтобы полноценно выполнять свои функции — выводить токсины и лишнюю жидкость. При обезвоживании же кровь хуже поступает к органам, а токсины выводятся медленнее.

Также, по словам уролога, разрушают почки переизбыток соли в организме и частый прием обезболивающих препаратов. Кроме того, дополнительная нагрузка на орган и риск развития инфекций мочевыводящих путей появляется, если долго откладывать поход в туалет при полном мочевом пузыре.

Ранее эндокринолог Хава Цечоева рассказала, что при патологиях почек отек чаще всего появляется в области лица и век. Если же отекают ноги, то, по словам врача, это может указывать на болезни сердца.

