Россияне запечатлели на видео запасающуюся на зиму белку

В Уфе запечатлели на видео запасающуюся грибами на зиму белку

Россияне запечатлели на видео белку, которая запасается на зиму. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале UTV.

Жители Уфы заметили животное, которое сначала лакомилось грибами, а затем один из них утащила на дерево. На размещенных кадрах видно, как белка, держа передними лапами добычу, стремительно взбирается вверх и оставляет там находку.

Ранее в сентябре в России нашли редкий гигантский гриб. Специалисты обнаружили организм, принадлежащий к семейству шампиньоновых, который ранее не встречался на Камчатке.

В июле в российском городе нашлась приставучая белка. На размещенных кадрах грызуна запечатлели бегущим вслед за туристами, прибывшими в Уфу из Москвы.

