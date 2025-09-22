Спорт
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Наполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Пиза
Италия — Серия А|4-й тур
09:18, 22 сентября 2025

Российская легкоатлетка показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @polly_pv__

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз показала новую фотографию с отдыха в Таиланде в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото спортсменка лежит на пляже спиной в откровенном красном купальнике. «За время отпуска — остров обезьян, купания на райских островах, мыла настоящего слона и влюблялась в красоты Таиланда снова и снова», — подписала она снимок.

26-летняя Кнороз — действующая чемпионка России в прыжках с шестом. Она также дважды выигрывала первенство страны в помещении.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала фото с пляжного отдыха. На снимках спортсменка позирует в розовом бикини.

