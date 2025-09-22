Стало известно наказание для Жиркова за курение кальяна в сборной России

Жирков рассказал, что его оштрафовали за курение кальяна в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, как его наказывали за курение кальяна в расположении команды. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Экс-футболист вспомнил, как однажды у него в номере в Новогорске сработала сигнализация из-за кальяна. Позднее тренерский штаб оштрафовал Жиркова.

Жирков становился обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Вместе со сборной России он завоевал бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.

Ранее российский тренер Сергей Юран раскрыл отношение к курящим футболистам. По его словам, это дело самих игроков, и он не запрещает им баловаться кальяном.