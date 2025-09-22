Наука и техника
17:10, 22 сентября 2025Наука и техника

Стало известно о «простреливающем большую часть европейской территории России» эсминце

Эксперт Корнев: Эсминец Bainbridge с ракетами Tomahawk угрожает России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В акваторию Балтийского моря для участия в учениях НАТО Neptune Strike («Удар Нептуна») вошел эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Bainbridge типа Arleigh Burke, вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk в количестве до 56 штук. Об этом стало известно газете «Известия».

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, американский корабль может представлять угрозу для России. «Tomahawk могут поражать наземные объекты на дальности от полутора до двух тысяч километров, то есть из Балтики он может простреливать большую часть европейской территории России», — заявил специалист.

Эксперт отметил, что за ходом учений НАТО будет наблюдать Военно-морской флот России, у которого на Балтике есть корабли, способные бороться с Bainbridge.

В июне газета сообщила, что в Балтийское море зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учениях НАТО Baltops 2025.

Позднее в том же месяце издание сообщило, что корабли ВМС США Paul Ignatius и Mount Whitney досрочно покинули учения НАТО Baltops 2025, проходившие в Балтийском море.

