20:32, 23 сентября 2025Мир

Финляндия созовет заседание ОБСЕ из-за обвинений в адрес России

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Globallookpress.com

Финляндия созовет специальное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за якобы нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщили в российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, передает РИА Новости.

Российская сторона отметила, что подобные инициативы она «рассматривает как часть организованной дезинформационной кампании стран Европы». Уточняется, что это сделано для «оголтелого поиска предлогов» с целью дальнейшей милитаризации и наращивания вооружений «восточным флангом» Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военный блок не увидел «непосредственной угрозы» при инциденте с истребителями в Эстонии.

При этом государственный секретарь США Марко Рубио заявлял параллельно, что в словах НАТО о якобы нарушении Россией воздушного пространства стран Североатлантического альянса «нет ничего нового».

.
