Названа цель обнародования данных о миллиардах главы Совета судей России

Адвокат Караваев: Пример Момотова демонстрирует решимость покончить с коррупцией

На самом высоком государственном уровне принято принципиальное решение покончить с коррупцией в судебной системе. С этой целью были обнародованы данные об активах стоимостью 9 миллиардов рублей в собственности главы Совета судей России Виктора Момотова, заявил ТАСС адвокат Александр Караваев.

Юрист считает, что процесс по изъятию имущества у Момотова будет показательным и стремительным. Караваев напомнил, что Генпрокуратура выиграла аналогичные иски, поданные к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и экс-главе Краснодарского краевого суда Александру Чернову. У каждого из них были конфискованы активы на 13 миллиардов рублей.

Адвокат Дмитрий Григориади заявил, что в таких делах, как у Момотова, когда почти 100 объектов недвижимости записаны на третьих лиц, использована стандартная схема. Задача прокуратуры заключается в том, чтобы доказать, что фактическим бенефициаром является Момотов. Он уверен, что государство выиграет этот иск, так как в суд прокуратура идет, когда уже все установлено и вполне ясна судебная перспектива.

В августе Красногорский городской суд Московской области изъял имущество рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

В середине сентября Волжский городской суд Волгоградской области постановил обратить в доход государства 214 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его близким родственникам.

Ранее 23 сентября стало известно, что Генпрокуратура подала в Останкинский суд Москвы иск о конфискации у Момотова активов общей стоимостью девять миллиардов рублей. Сам он заявляет, что его оклеветали.