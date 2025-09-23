«Просим принять срочные меры». Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют арестовать имущество Агаларовых. В чем причина?

Потерпевшие из «Крокуса» попросили СК РФ арестовать активы Агаларовых

Потерпевшие по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» просят Следственный комитет (СК) РФ арестовать имущество его владельцев — бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. Об этом сообщил один из адвокатов потерпевшей стороны.

Просим Следственный комитет РФ принять срочные меры для наложения ареста на имущество владельцев компании Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи», АО «Крокус интернешнл» Игорь Трунов адвокат

В обращении указано, что это необходимо сделать с целью обеспечения прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного в связи с невыполнением услуг, отвечающих требованиям безопасности, что привело к человеческим жертвам. По словам адвоката, ходатайство было принято.

Адвокат Игорь Трунов указал, что АО «Крокус» отвечало за обслуживание системы пожаротушения и контроль управления доступом, который обеспечивает открывание эвакуационных выходов. Crocus Group, в свою очередь, отвечало за предоставление культурно-зрелищных мероприятий, а «Крокус профи» — за охрану здания.

В 2021 году Араз Агаларов оказался в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Тогда он расположился на 100-й строчке с состоянием в 1,2 миллиарда долларов

Эмин (слева) и Араз (справа) Агаларовы Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Огонь и запах гари унесли жизни не менее 45 человек

Как ранее установили следователи, после того, как террористы подожгли концертный зал, штатная система пожаротушения не сработала. В связи с этим огонь не был вовремя потушен и распространился по соседним помещениям.

Кроме того, люди, пытавшиеся спастись, не смогли своевременно покинуть помещение из-за проблем с эвакуационными выходами, часть из которых оказалась заперта в момент эвакуации, объяснил адвокат.

В связи с этим, около 45 человек из более чем 140 жертв теракта не спаслись вследствие воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения.

Как минимум 121 человек пострадал от ранений и ожогов

Число потерпевших по делу о теракте превысило 2 тысячи человек

В общей сложности 2,3 тысячи человек проходят потерпевшими по делу «Крокуса». Само уголовное дело содержит около 500 томов.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Потрясшая всю страну трагедия — один из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане — произошла 22 марта 2024 года. Четверо главных фигурантов ворвались в концертный зал с оружием и напали на зрителей в момент выступления рок-группы «Пикник».

Ранения разной степени тяжести получили сотни человек. Некоторые из них до сих пор лечат ожоги. Многие страдают от нервного тика. Другим же удалось спастись буквально за несколько минут до нападения: кто-то выходил подышать воздухом, другие — за водой или на перекур.