Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Broke Boys
Сегодня
19:30 (Мск)
Сокол
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Вулверхэмптон
Сегодня
21:45 (Мск)
Эвертон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
10:43, 23 сентября 2025Спорт

Раскрыт установленный Дембеле на церемонии вручения «Золотого мяча»-2025 рекорд

Впервые за 30 лет «Золотой мяч» выиграл номинированный в первый раз футболист
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле установил рекорд на церемонии вручения премии «Золотой мяча»-2025. На это обратил внимание Stats Du Foot в социальной сети X.

Дембеле стал первым за 30 лет игроком, кто удостоился «Золотого мяча», будучи номинированным на премию в первый раз. Подобное удавалось в 1995 году либерийскому игроку Джорджу Веа.

Второе место в голосовании за «Золотой мяч» занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Его отец обвинил организаторов церемонии «Золотой мяч» в нанесении морального вреда его сыну, а также заявил, что результаты премии должны были быть иными.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября. Основным претендентом на награду называли Ямаля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ЧП при задержании диверсантов в Самарской области

    Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» отреагировала на запрет фильма в Молдавии

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    Россиянка призвала «гнать в аулы» мигрантов и поплатилась

    Россиянин попался за финансовую помощь не тому адресату

    Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта» за корпоратив

    Семь россиян пострадали в результате атак украинских беспилотников

    ФАС возбудила антимонопольное дело против российского застройщика

    В Европе прокомментировали появление БПЛА над аэропортом Копенгагена

    Эстония призвала разместить на своей территории носители ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости