Раскрыт установленный Дембеле на церемонии вручения «Золотого мяча»-2025 рекорд

Впервые за 30 лет «Золотой мяч» выиграл номинированный в первый раз футболист

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле установил рекорд на церемонии вручения премии «Золотой мяча»-2025. На это обратил внимание Stats Du Foot в социальной сети X.

Дембеле стал первым за 30 лет игроком, кто удостоился «Золотого мяча», будучи номинированным на премию в первый раз. Подобное удавалось в 1995 году либерийскому игроку Джорджу Веа.

Второе место в голосовании за «Золотой мяч» занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Его отец обвинил организаторов церемонии «Золотой мяч» в нанесении морального вреда его сыну, а также заявил, что результаты премии должны были быть иными.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября. Основным претендентом на награду называли Ямаля.