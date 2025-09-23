Совет богословов ДУМ занялся вопросом работы курьеров в России по шариату

Совет богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России занялся вопросом работы курьеров в стране по шариату. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале управления.

Одобрявшая многоженство организация сообщила, что исламские ученые задумались о вопросе допустимости перевозки курьерами запрещенных шариатом грузов и возможности работы мусульман в службах доставки в целом.

«Как быть в случаях, когда доставка осуществляется в закрытых коробках? Какие товары относятся к категориям явно запрещенным и сомнительным? Эти и другие вопросы будут обсуждены членами совета», — анонсировали обсуждение в совете богословов ДУМ РФ.

Скандал из-за постановления, разрешающего российским мусульманам иметь до четырех жен, возник в конце декабря 2024 года. Этому решению возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России. Генпрокуратура призвала ДУМ РФ отменить разрешение на многоженство и напомнила организации о российском законодательстве. Общественник Кирилл Кабанов заявлял, что, несмотря на отзыв постановления, ДУМ России удалось добиться результатов — показать, что российские власти якобы нарушают права мусульман, и тем самым заложить фундамент для антигосударственных выступлений.

Еще один скандал вокруг организации разгорелся в феврале 2025 года. Тогда российские военкоры обратили внимание, что на висящей в здании ДУМ РФ картине воины Золотой Орды устроили пир на телах поверженных русских витязей, а один из татаро-монголов попирает ногой стяг с ликом Христа.