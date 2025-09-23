В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа по поводу ДСНВ

Песков: Путин заранее не доводил до Трампа идею о ДСНВ, но эта тема поднималась

Президент России Владимир Путин заранее не доводил до американского лидера Дональда Трампа идею о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но эта тема поднималась в ходе двусторонних контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Тема в целом поднималась в ходе контактов в том плане, что время как шагреневая кожа сокращается, и мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ, если аналогичный шаг сделают США.

После этого исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл призвал президента США Дональда Трампа ответить согласием на предложение российского лидера.