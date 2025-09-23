В США введут новый визовый сбор

В США с 1 октября введут сбор «за визовую добросовестность»

В США с 1 октября введут новый визовый сбор «за добросовестность» (Visa Integrity Fee). Об этом говорится в тексте документа на сайте американского конгресса.

Издание Golf News сообщает, что нововведения коснутся туристических, рабочих, студенческих и других краткосрочных виз. В текущем финансовом году, который продлится до октября 2026 года, сумма нового сбора составит 250 долларов. Уточняется, что стоимость может быть увеличена по усмотрению Министерства внутренней безопасности США.

Мера является частью экономического законопроекта американского президента Дональда Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (One Big Beautiful Bill). Он подписал документ 4 июля 2025 года.

Ранее пассажиры в панике сбежали с рейса из Сан-Франциско до Индии из-за изменений визового режима в США и попали на видео. В тот день незадолго до вылета борта стало известно, что Трамп повысил сбор за рабочие визы H1B до 100 тысяч долларов (около 8,3 миллиона рублей) в год.