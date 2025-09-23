Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:15, 23 сентября 2025Путешествия

В США введут новый визовый сбор

В США с 1 октября введут сбор «за визовую добросовестность»
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В США с 1 октября введут новый визовый сбор «за добросовестность» (Visa Integrity Fee). Об этом говорится в тексте документа на сайте американского конгресса.

Издание Golf News сообщает, что нововведения коснутся туристических, рабочих, студенческих и других краткосрочных виз. В текущем финансовом году, который продлится до октября 2026 года, сумма нового сбора составит 250 долларов. Уточняется, что стоимость может быть увеличена по усмотрению Министерства внутренней безопасности США.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

Мера является частью экономического законопроекта американского президента Дональда Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (One Big Beautiful Bill). Он подписал документ 4 июля 2025 года.

Ранее пассажиры в панике сбежали с рейса из Сан-Франциско до Индии из-за изменений визового режима в США и попали на видео. В тот день незадолго до вылета борта стало известно, что Трамп повысил сбор за рабочие визы H1B до 100 тысяч долларов (около 8,3 миллиона рублей) в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    Генсек НАТО сделал заявление об инциденте с истребителями в Эстонии

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости