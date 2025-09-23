Спорт
Локомотив
5:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
1:0
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
1:3
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Наполи
3:2
Завершен
Пиза
Италия — Серия А|4-й тур
09:39, 23 сентября 2025Спорт

Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

Николай Валуев назвал отказ МОК отстранять Израиль политическим решением
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять Израиль от турниров. Его слова приводит ТАСС.

Валуев назвал решение политическим и отметил, что оно не соответствует ценностям олимпийского движения. «Это двойные или тройные стандарты, как мы говорим, и я здесь ничему не удивляюсь. Политика пришла в олимпийский спорт, политика открытых санкций, русофобских и прочих», — заявил он.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет. В комитете заявили, что Национальный олимпийский комитет Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

