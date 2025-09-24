Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:33, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

Девушка с непереносимостью лактозы испортила жизнь вредной соседке

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником I-Did-A-Bad-Thng рассказала о том, как отомстила женщине из соседней квартиры, месяцами донимавшей ее. По словам девушки, та с первого дня невзлюбила ее.

«Она требовала пароль от моего Wi-Fi и неоднократно появлялась у моей двери, чтобы выпросить энергетики, сигареты или небольшие суммы денег. Я думаю, она знала, что я ничего ей не дам, и просто хотела потратить мое время. Кроме того, она издавала громкие звуки по ночам, чтобы разбудить меня, включала телевизор на максимум и громко занималась сексом со своим парнем. А однажды она даже обвинила меня в краже ее телефона и пыталась силой пробраться в мою квартиру», — пожаловалась автор.

Материалы по теме:
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
22 июля 2025
«Мозгу не хватало энергии». Россияне начали бодрить митохондрии. Они верят, что это защищает от усталости и старости
«Мозгу не хватало энергии». Россияне начали бодрить митохондрии. Они верят, что это защищает от усталости и старости
31 июля 2025
Назван недорогой продукт, который жизненно необходим пожилым людям.Его цена — от 420 рублей за килограмм
10 августа 2025

Ближе к концу срока действия договора аренды девушка придумала способ отомстить соседке, использовав нарушения в работе своего организма — у нее есть непереносимость лактозы. По словам автора, если она ест слишком много молочных продуктов и смешивает их с кофе, специями или богатыми клетчаткой продуктами, у нее начинаются «тошнотворные и прогорклые» кишечные газы.

«На соседнем с моим окне стоял шумный вентилятор, потому что у нее не было кондиционера. Съев все, что, как я знала, заставит меня испускать газы, я открыла единственное окно в квартире и устроила настоящую газовую атаку. У двери в комнате я поставила вентилятор, который выдувал запах в сторону открытого окна. Он выходил прямо на улицу и втягивался оконным вентилятором соседки», — рассказала девушка.

По ее словам, она услышала, как соседка закричала от ужаса и вони, после чего начала задыхаться и плакать. Спустя еще несколько дней автор поста повторила этот трюк, но уже ночью. Закончив, она поняла, что ее соседку стошнило из-за отвратительного запаха.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как отомстил пожилой женщине, ставшей причиной длинной очереди на пути к кассе в магазине на заправке. Проучить ее мужчине помог метеоризм.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали обрекшие Украину на гибель слова Трампа

    Стала известна причина пожара в российском зоопарке с ламами и альпаками

    Один из главных экспортеров вина в Россию резко сократил его поставки

    Минобороны сообщило о десятках атаковавших Россию беспилотников

    Девушка с непереносимостью лактозы испортила жизнь вредной соседке

    Россиянка описала отдых в отеле Турции фразой «цены улетели в космос»

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в откровенном купальнике

    Россиянину отказали во въезде в Китай из-за штампов одной страны в паспорте

    В России заочно арестовали блогера Каца

    Трамп обрушился на высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости