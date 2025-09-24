Девушка с непереносимостью лактозы испортила жизнь вредной соседке

Пользовательница Reddit с ником I-Did-A-Bad-Thng рассказала о том, как отомстила женщине из соседней квартиры, месяцами донимавшей ее. По словам девушки, та с первого дня невзлюбила ее.

«Она требовала пароль от моего Wi-Fi и неоднократно появлялась у моей двери, чтобы выпросить энергетики, сигареты или небольшие суммы денег. Я думаю, она знала, что я ничего ей не дам, и просто хотела потратить мое время. Кроме того, она издавала громкие звуки по ночам, чтобы разбудить меня, включала телевизор на максимум и громко занималась сексом со своим парнем. А однажды она даже обвинила меня в краже ее телефона и пыталась силой пробраться в мою квартиру», — пожаловалась автор.

Ближе к концу срока действия договора аренды девушка придумала способ отомстить соседке, использовав нарушения в работе своего организма — у нее есть непереносимость лактозы. По словам автора, если она ест слишком много молочных продуктов и смешивает их с кофе, специями или богатыми клетчаткой продуктами, у нее начинаются «тошнотворные и прогорклые» кишечные газы.

«На соседнем с моим окне стоял шумный вентилятор, потому что у нее не было кондиционера. Съев все, что, как я знала, заставит меня испускать газы, я открыла единственное окно в квартире и устроила настоящую газовую атаку. У двери в комнате я поставила вентилятор, который выдувал запах в сторону открытого окна. Он выходил прямо на улицу и втягивался оконным вентилятором соседки», — рассказала девушка.

По ее словам, она услышала, как соседка закричала от ужаса и вони, после чего начала задыхаться и плакать. Спустя еще несколько дней автор поста повторила этот трюк, но уже ночью. Закончив, она поняла, что ее соседку стошнило из-за отвратительного запаха.

