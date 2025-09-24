Забота о себе
Гастроэнтеролог назвал три самые частые ошибки в туалете

Гастроэнтеролог Сетхи призвал сидеть на унитазе не более пяти минут
Гастроэнтеролог Сурабх Сетхи назвал три самые частые ошибки в туалете, которые приводят к геморрою и выпадению прямой кишки. Его советы приводит Daily Mail.

Врач предупредил, что долго сидеть на унитазе опасно, так как это приводит к геморрою. Чтобы обезопасить себя, он призвал избавиться от привычки читать или смотреть ролики в туалете. Доктор добавил, что сидеть на унитазе нужно не более пяти минут.

К более серьезной проблеме, по словам Сетхи, приводит регулярное натуживание во время испражнения. Врач объяснил, что чрезмерное давление может привести к выпадению прямой кишки — патологии, которая устраняется только хирургическим путем.

Также гастроэнтеролог посоветовал не терпеть позывы в туалет. Он предупредил, что при длительном игнорировании потребности стул становится твердым, что может привести к запору и травмам кишечника.

Ранее врач Сара Марин заявила, что многие делают ошибки при совершении гигиенических процедур после туалета. Так, она призвала подмываться после дефекации и не использовать туалетную бумагу.

