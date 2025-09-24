Медведев фразой «Трамп не такой!» отреагировал на смену президентом США позиции по Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что президент США Дональд Трамп еще предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подписать капитуляцию. Об этом политик написал в Telegram.
Ранее Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Евросоюза способна не только вернуть территории, но и, возможно, «пойти еще дальше». Кроме того, на встрече с Зеленским он оценил состояние российской экономики как ужасное.
Медведев отреагировал на изменение главой Белого дома позиции по Украине фразой «Трамп не такой!». «Не сомневаюсь — он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им [Илоном] Маском», — написал зампред Совбеза.
Продолжая иронизировать, российский политик подчеркнул, что главное — это чаще менять свое мнение. «И все будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети», — заключил он.
До этого Медведев предупредил Вашингтон о возможном конфликте. По его словам, США должны снять санкции против России, иначе риск прямого столкновения двух стран будет высоким.