Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:42, 24 сентября 2025Путешествия

Первая страна Европы решила перестать ставить штампы в загранпаспорте

Эстония с 12 октября перестанет ставить штампы в загранпаспорте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: BalkansCat / Shutterstock / Fotodom

Эстония станет первой страной Европы, которая перестанет ставить штампы в загранпаспорте на своих воздушных, дорожных и морских границах. Об этом пишет издание The Independent.

Уточняется, что прибалтийское государство решило отказаться от штампов в заграничных паспортах с 12 октября 2025 года. Вместо этого в Эстонии будет действовать система въезда и выезда EES (Entry Exit System). «EES — это схема цифровой границы, требующая от граждан третьих стран, включая владельцев паспортов Великобритании, регистрации биометрических данных лица и отпечатков пальцев при первом въезде в Шенгенскую зону», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

Telegram-канал «Улететь» пишет, что полностью страны «шенгена» перейдут на систему EES к апрелю 2026 года. Во многих государствах, например, в Германии, изменение будет постепенным. Кроме того, меру откладывали несколько раз. Первый раз старт обещали еще в 2023 году.

24 сентября сообщалось, что россиян перестали пускать в семь стран Европы по итальянской визе. Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что ограничения касаются исключительно соотечественников, путешествующих по паспортам старого образца (с пятилетним сроком действия).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Поведение Макрона в Нью-Йорке описали фразой «смех сквозь слезы»

    Москвичка пообщалась с аферистами и лишилась квартиры с 32 миллионами

    «Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

    Юрий Быков рассказал о нападениях бандитов в 1990-е годы

    Овечкин получит больше прописанной в контракте зарплаты за прошедший сезон

    Звезда Comedy Woman рассказала о друзьях на Украине

    Звезда сериала «Слово пацана» повторила культовый образ Ксении Собчак

    Вынос бывшего чиновника Росимущества из посольства Армении попал на видео

    Мужчина поехал с братьями на отдых в Таиланд и был унесен волнами у них на глазах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости