Россиянам назвали причину для отказа во въезде в Китай

АТОР: Россиянам с ВНЖ Турции могут отказать во въезде в Китай
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Россиянам назвали причину для отказа во въезде в Китай. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Так, по его словам, туристам из России с действующим видом на жительство (ВНЖ) Турции могут отказать во въезде в КНР — риск максимален. Он уточнил, что еще до введения безвизового режима, такие случаи на границе происходили.

«Периодически происходили инциденты, связанные с недопуском на территорию страны или невыдачей виз консульскими службами гражданам, у которых в паспорте присутствовало ВНЖ Турции», — объяснил вице-президент АТОР. Также он добавил, что риск отказа во въезде возрастает и для тех, кто совершал большое количество поездок в Турцию или же отправлялся в страну на большой срок.

Кроме того, Мурадян прокомментировал ситуацию с соотечественником, которого 24 сентября не пустили в Китай из-за плохо читаемых турецких штампов. Он подчеркнул, что такие случаи единичны.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предупредил, что россияне могут столкнуться со сложностями при въезде в Китай в случае проблем с загранпаспортом, отсутствия брони и билета обратно.

