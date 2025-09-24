Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:06, 24 сентября 2025Из жизни

Стали известны подробности нападения дикой кошки «Короля тигров» на нового хозяина

В США дикая кошка «Короля тигров» растерзала дрессировщика на глазах у дочери
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Henry Romero / Reuters

Стали известны подробности смертельного нападения тигра на американского дрессировщика Райана Исли. Об этом сообщает Associated Press.

Дикая кошка растерзала Исли во время шоу с хищниками, с которым он выступал в заповеднике Growler Pines Tiger Reserve. По словам зрителей, тигр неожиданно укусил мужчину, а затем вцепился в него зубами и стал трясти. Это происходило на глазах у его жены и маленькой дочери.

Материалы по теме:
Адский кусь Владелец зоопарка, гей-многомужец и зэк: почему сериал о «короле тигров» обсуждает весь мир
Адский кусьВладелец зоопарка, гей-многомужец и зэк: почему сериал о «короле тигров» обсуждает весь мир
8 апреля 2020
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов. Хищники разорвали ему шею
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов.Хищники разорвали ему шею
23 июня 2025

К моменту прибытия медиков Исли уже нельзя было спасти. Известно, что напавший на него тигр в прошлом принадлежал дрессировщицу Джо Мальдонадо, известному по документальному фильму «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Исли давно выкупил этого хищника, раньше он не проявлял подобной агрессии к новому хозяину.

Ранее сообщалось, что в Мексике на ветеринара зоопарка Camino Real del Tigre внезапно напал тигр. Он зацепил когтями одежду жертвы и пытался притянуть ее ближе к забору.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

    Названы самые популярные в Москве в 2025 году имена детей

    В Европе напомнили об отсутствии альтернатив российской нефти

    Агрессивная белка отправила в больницу двух человек

    Рубио на встрече с Лавровым обратился с призывом к России

    В Белом доме объяснили смысл заявлений Трампа о старых границах Украины

    Следователи возбудили дело по факту расправы над антикваром из-за старинной вещи

    Россияне оказались во власти заблуждений о контрацепции

    Женщина нашла своего супруга бездыханным в воде и едва не погибла от паники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости