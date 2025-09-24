Стали известны подробности нападения дикой кошки «Короля тигров» на нового хозяина

В США дикая кошка «Короля тигров» растерзала дрессировщика на глазах у дочери

Стали известны подробности смертельного нападения тигра на американского дрессировщика Райана Исли. Об этом сообщает Associated Press.

Дикая кошка растерзала Исли во время шоу с хищниками, с которым он выступал в заповеднике Growler Pines Tiger Reserve. По словам зрителей, тигр неожиданно укусил мужчину, а затем вцепился в него зубами и стал трясти. Это происходило на глазах у его жены и маленькой дочери.

К моменту прибытия медиков Исли уже нельзя было спасти. Известно, что напавший на него тигр в прошлом принадлежал дрессировщицу Джо Мальдонадо, известному по документальному фильму «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Исли давно выкупил этого хищника, раньше он не проявлял подобной агрессии к новому хозяину.

Ранее сообщалось, что в Мексике на ветеринара зоопарка Camino Real del Tigre внезапно напал тигр. Он зацепил когтями одежду жертвы и пытался притянуть ее ближе к забору.