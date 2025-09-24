Спорт
20:55, 24 сентября 2025Спорт

В ФФФКР оценили вероятность допуска Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026

Президент ФФККР Сихарулидзе: Уверен, что Петросян допустят до ОИ-2026
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил вероятность допуска российских фигуристов-одиночников Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийские игры-2026 в Италии . Его слова приводит РИА Новости.

Сихарулидзе отметил, что у него нет сомнений в том, что спортсмены будут допущены до соревнований. «Мне сложно представить, к чему можно придраться, когда речь идет об Аделии и Петре. Уверен, что они пройдут и этот отбор», — заявил он.

Он также подчеркнул, что спортсмены могут воздержаться от комментирования сложившейся ситуации. «Они опытные ребята, и в период подготовки к Олимпиаде совершенно точно будут немногословны. Им буквально каждое слово нужно взвешивать, чтобы не дать повода к чему-то придраться», — добавил он.

20 и 21 сентября Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир и завоевали путевки на Олимпиаду. Петросян по сумме двух прокатов набрала 209,63 балла, Гуменник получил 262,82 балла.

21 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска Петросян и Петра Гуменника до зимних Игр 2026 года в Италии. В МОК сообщили, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии МОК.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

