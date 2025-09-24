Из жизни
02:01, 24 сентября 2025Из жизни

Вдова выиграла 12 миллионов рублей и отдала их на благотворительность

Американка выиграла $150 тысяч в лотерею и отдала их на благотворительность
Никита Савин
Никита Савин

Фото: TopMicrobialStock / Shutterstock / Fotodom

Вдова из американского штата Вирджиния впервые сыграла в лотерею Powerball, выиграла 150 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей) и отдала деньги трем благотворительным организациям. Об этом пишет Daily Mail.

Кэрри Эдвардс достался третий по размеру джекпот розыгрыша, который состоялся 6 сентября. Женщина сразу же решила отдать выигрыш на благотворительность, так как не испытывает острой потребности в деньгах. Она пожертвовала по 50 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей) Ассоциации височно-лобной деменции, производителю натуральных продуктов Shalom Farms и Обществу милосердия Корпуса морской пехоты ВМС США.

Каждая из этих организаций важна для Эдвардс по личным причинам. Мужа американки не стало из-за височно-лобной деменции, и она считает своим долгом поддерживать ассоциацию, занимающуюся изучением этой болезни. Shalom Farms выступают за справедливое распределение пищи и каждый год распространяют около 400 тысяч порций натуральной еды бесплатно. Последняя треть выигрыша досталась Обществу милосердия Корпуса морской пехоты ВМС США, потому что Эдвардс выросла в семье, где многие служили на флоте.

Щедрая дарительница надеется, что ее поступок вдохновит других счастливчиков жертвовать лотерейные выигрыши для помощи тем, кто нуждается в деньгах больше, чем они.

Ранее сообщалось, что жительница США помолилась над лотерейным билетом и выиграла два миллиона долларов. Часть денег она сразу же пожертвовала благотворительным организациям.

.
