Захарова рассказала о развитии российской гражданской авиации

Захарова заявила, что российская гражданская авиация развивается

Гражданская авиация в России, несмотря на санкции со стороны стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), развивается. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипведомства.

«На открытии сессии (на Ассамблее ИКАО в Монреале) делегация Российской Федерации заявила, что, несмотря на односторонние ограничительные меры, российская гражданская авиационная отрасль продолжает активное развитие», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, российские и зарубежные авиакомпании увеличивают объемы перевозок и расширяют сеть своих маршрутов, демонстрируя заинтересованность государств в сотрудничестве с РФ в сфере воздушного транспорта. Так дипломат прокомментировала сообщения о том, что официальная Москва якобы просит ИКАО ослабить санкции.

Ранее сообщалось, что в Международной организации гражданской авиации при ООН в Монреале отказались комментировать запрос России на снятие санкций в авиаотрасли. Также отмечалось, что 23 сентября начнет работу 42-я ассамблея ИКАО. Секретариат сообщит о результатах по ее завершении.

До этого агентство Reuters сообщило, что Россия обратилась в ИКАО при ООН с просьбой ослабить санкции относительно поставки запчастей и полетов в отношении страны из-за проблем с безопасностью.