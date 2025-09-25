Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 25 сентября 2025Экономика

Продажи одного вида машин в России заметно упали

«Автостат»: Продажи премиальных машин в России снизились на 18 % в августе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам последнего летнего месяца суммарные объемы продаж новых автомобилей премиум-класса в России сократились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года. О заметном падении спроса на этот вид машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 10,3 тысячи подобных автомобилей, уточнили эксперты. Среди брендов в этом сегменте наибольшие объемы продаж продемонстрировал Exeed. В августе в России реализовали 1606 машин китайского концерна, что оказалось на 55 процентов меньше, чем годом ранее.

На второй строчке расположился немецкий автогигант BMW с результатом в 1328 экземпляров (плюс 62 процента). Тройку лидеров замкнул еще один китайский производитель — Tank (1252 проданных автомобиля, минус 55 процентов). В топ-5 также оказались Hongqi (1193, плюс 52 процента) и Lixiang (1021, минус 29 процентов), резюмировали аналитики.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о намерении руководства Lixiang открыть собственный дилерский центр в России. По его словам, автосалон начнет работу этой осенью. Открыть официальный канал продаж машин Li Auto в РФ руководство китайской Sinomach Auto планировало в четвертом квартале. Первыми на рынке, как ожидается, появятся модели Lixiang L6, L7 и L9, которые последние несколько лет поставлялись в Россию по параллельному импорту.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечал, что машины этой марки из КНР пользуются заметным спросом в РФ. В 2025 году на долю гибридов и электрокаров Lixiang пришлось 6,2 процента от общего числа ввезенных по параллельному импорту машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

    Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

    Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

    Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

    Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

    В России рассказали об экспедиции к дальним планетам Солнечной системы

    Назван крадущий кальций из организма напиток

    Назван самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные

    Москвичей возмутили непристойные медведи во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости