10:56, 25 сентября 2025Спорт

Россиянин Хачанов вылетел из турнира ATP в первом круге

Россиянин Хачанов проиграл французу Мюллеру в первом круге турнира ATP в Пекине
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Aaron Doster-Imagn / Imagn Images / Reuters

Россиянин Карен Хачанов проиграл французу Адександру Мюллеру в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 25 сентября, и завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Мюллера. Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. Хачанов был посеян под пятым номером, французский теннисист выступал без номера посева.

29-летний Хачанов занимает 10-е место в рейтинге ATP. На счету спортсмена семь побед на турнирах под эгидой организации.

28-й летний Мюллер располагается на 38-й строчке. Француз одержал победу в одном турнире под эгидой ATP.

Ранее Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону в финале турнира ATP в Торонто. Встреча прошла в ночь на пятницу, 8 августа, и завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Шелтона.

