Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

Президент США Дональд Трамп получил секретную информацию о якобы планируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ) очередном наступлении. Об этом сообщается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

В издании напомнили, что перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 23 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, американский лидер долго беседовал «с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции» по украинскому конфликту. В этот момент, вероятно, главе Белого дома сообщили о дальнейших планах Киева в рамках боевых действий.

По сведениям источников, Трампа также уведомили о том, что возможное наступление ВСУ потребует от американской стороны «разведывательной поддержки».

Фото: Alexander Drago / Reuters

В США оценили эффективность нового наступления ВСУ

В военном плане у Украины связаны руки. Об этом, комментируя возможность нового выступления ВСУ и его эффективность, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано специалист заметил, что Киев однозначно не сможет победить Москву.

Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут Джон Миршаймер профессор Чикагского университета

Миршаймер усомнился в том, что очередное наступление Украины хоть как-то склонит чашу весов на ее сторону. Он подчеркнул, что в последние месяцы у украинских бойцов «серьезные неприятности на поле боя».

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Стало известно о подготовке России к крупному осеннему наступлению

Еще раньше слухов о возможном наступлении ВСУ появилась информация о реальной подготовке России к осеннему наступлению в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его целью будет окончательное взятие территории Донецкой народной республики (ДНР), рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их словам, данную информацию подтверждает передислокация нескольких подразделений Вооруженных сил (ВС) России в ДНР из Сумской и Херсонской областей. Предполагается, что в рамках новой операции военное командование РФ сосредоточится на взятии районов Доброполья, Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки.

«Передислокация российским командованием сил с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритет своих наступательных операций в Сумской области», — добавили эксперты ISW.