09:07, 25 сентября 2025Мир

Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

WSJ: Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент США Дональд Трамп получил секретную информацию о якобы планируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ) очередном наступлении. Об этом сообщается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

В издании напомнили, что перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 23 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, американский лидер долго беседовал «с должностными лицами США, которые давно добивались ужесточения его позиции» по украинскому конфликту. В этот момент, вероятно, главе Белого дома сообщили о дальнейших планах Киева в рамках боевых действий.

По сведениям источников, Трампа также уведомили о том, что возможное наступление ВСУ потребует от американской стороны «разведывательной поддержки».

Фото: Alexander Drago / Reuters

В США оценили эффективность нового наступления ВСУ

В военном плане у Украины связаны руки. Об этом, комментируя возможность нового выступления ВСУ и его эффективность, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано специалист заметил, что Киев однозначно не сможет победить Москву.

Как вообще кто-то может утверждать, что Европа и Украина могут сделать то, что не получилось вместе у Европы, США и Украины? Ответ таков: ничего они не смогут

Джон Миршаймерпрофессор Чикагского университета

Миршаймер усомнился в том, что очередное наступление Украины хоть как-то склонит чашу весов на ее сторону. Он подчеркнул, что в последние месяцы у украинских бойцов «серьезные неприятности на поле боя».

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Стало известно о подготовке России к крупному осеннему наступлению

Еще раньше слухов о возможном наступлении ВСУ появилась информация о реальной подготовке России к осеннему наступлению в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его целью будет окончательное взятие территории Донецкой народной республики (ДНР), рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Материалы по теме:
Зеленского и ЕС вдохновили слова Трампа о границах Украины. Что изменение позиции Вашингтона может значить для России?
Зеленского и ЕС вдохновили слова Трампа о границах Украины. Что изменение позиции Вашингтона может значить для России?
24 сентября 2025
«Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование
«Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование
Сегодня
Трампа обвинили в начале нового этапа конфликта на Украине. Что это значит?
Трампа обвинили в начале нового этапа конфликта на Украине. Что это значит?
24 сентября 2025

По их словам, данную информацию подтверждает передислокация нескольких подразделений Вооруженных сил (ВС) России в ДНР из Сумской и Херсонской областей. Предполагается, что в рамках новой операции военное командование РФ сосредоточится на взятии районов Доброполья, Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки.

«Передислокация российским командованием сил с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритет своих наступательных операций в Сумской области», — добавили эксперты ISW.

