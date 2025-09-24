Трампа обвинили в начале нового этапа конфликта на Украине. Что это значит?

Политолог Чеснаков: Стартует новый раунд военного конфликта на Украине

Российский политолог Алексей Чеснаков посчитал, что в конфликте на Украине начинается новый этап вследствие заявления президента США Дональда Трампа. В ходе этого этапа снимаются все ограничения на жесткие удары.

«Открывается новый раунд военного противостояния (...) Жесткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет», — сказал специалист.

Президент США Дональд Трамп Фото: Al Drago / Reuters

Политолог пояснил, что начало нового раунда конфликта он увидел в пожеланиях Трампа удачи обеим сторонам конфликта. По словам Чеснакова, американский лидер устранился от попытки урегулировать ситуацию и надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит, необходимо договариваться. Именно тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам, считает он.

Трампа обвинили в попытке снять с себя ответственность за конфликт на Украине

Политолог-американист Малек Дудаков увидел в действиях Трампа попытку снять с себя ответственность за конфликт на Украине и заявил, что, несмотря на жесткую риторику президента США в отношении России, между строк читается его желание «самоустраниться от конфликта».

«Трамп говорит, что при поддержке европейцев, то есть без поддержки Соединенных Штатов, Украина якобы сможет победить и вернуть все свои территории, которые она потеряла», — сказал он. Эксперт пояснил, что при таком сценарии Вашингтон продолжит зарабатывать на украинском конфликте, поставляя оружие странам НАТО, которые будут распоряжаться им уже по своему усмотрению.

Кроме того, Дудаков отметил, что американский лидер пожелал удачи обеим сторонам конфликта.

Трампа упрекнули в желании наблюдать за конфликтом на Украине со стороны

«В своем тексте Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы "при помощи Европейского союза". О том, что в этом деле Киеву будет как-то помогать США, американский президент не сказал ни слова», — говорится в материале «Страна.ua».

Военнослужащий группировки «Центр» ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По мнению издания, Трамп, осознав, что конфликт не получается быстро остановить, хочет на нем заработать и наблюдать за происходящим со стороны. Также отмечалось, что такая позиция американского лидера создает угрозу для опасной эскалации конфликта.