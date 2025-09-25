В России отреагировали на обсуждение в ЕС изъятия замороженных активов для Украины

Депутат Чепа: Забрать российские замороженные активы — большой риск для Европы

Европа не оставляет попытки отобрать российские замороженные активы, но это может разрушить систему, на которой держится экономика, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Они делают это уже три с половиной года в постоянном режиме. Они не снимают с повестки надежду на нахождение какого-то для них допустимого решения, но понимают, что это большой риск. Украсть хочется, но колется, и последствия этого могут быть очень большими. Каждый раз они измеряют желаемое и возможные последствия. Это будет очередная попытка дискуссии на эту тему», — сказала Чепа.

Парламентарий отметил, что Европа постепенно забирает определенные проценты от российских замороженных активов. По его мнению, если Европа заберет замороженные средства, то это может разрушить систему, на которой держится ее экономика.

Ранее канцлер ФРГ по делам Европы Михаэль Клаусс, которого цитирует Politico, заявлял, что власти Германии открыты к рассмотрению предложения о передаче Украине замороженных российских активов. По его словам, речь идет о «новых и жизнеспособных с правовой точки зрения вариантах». Издание пишет, что в связи с намерением использовать до 172 миллиардов евро Берлин оказывает давление на другие страны ЕС, чтобы они поддержали идею во время предстоящего в октябре обсуждения деталей в Копенгагене.

Идею о том, что Россия получит доступ к своим замороженным активам только после того, как выплатит компенсации, в последнее время регулярно озвучивают и в Брюсселе, и в самой Германии. Об этом, в частности, говорил немецкий канцлер Фридрих Мерц, который вскоре после прихода к власти принялся рассуждать о желании конфисковать замороженные активы России, сделав это «по закону».

