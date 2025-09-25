В словах Трампа об Украине усмотрели желание отказаться от решения конфликта

NYT: Союзников Трампа в ООН не впечатлило изменение его позиции по Украине

В речи президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН о том, что Украина может отвоевать у России территории, усмотрели тайное желание отказаться от решения украинского конфликта. Об этом говорится в материале газеты The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что на первый взгляд слова президента США о том, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) даст отпор России и «вернет старые границы», могут напоминать риторику его предшественника, экс-президента США Джо Байдена.

«Но если копнуть глубже, то складывается впечатление, что за изменением позиции Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на этой неделе затаилось другое тайное желание. Похоже, Трамп желает умыть руки», — заявило NYT. Газета подчеркнула — шансов того, что Трамп станет посредником в решении российско-украинского противостояния, становится все меньше.

NYT добавила, что резкое изменение позиции президента США по Украине не впечатлило союзников Соединенных Штатов в ООН. «Как бы то ни было, обе точки зрения сводят роль Америки в конфликте к минимуму», — заключила газета.

25 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть свои границы 1991 года и «пойти дальше». В Белом доме заявили, что это заявление американского президента не сигнализирует о существенных изменениях в политике США в отношении Украины. Неназванные американские чиновники призвали относиться к словам Трампа как к попытке активизировать переговорный процесс Москвы и Киева.