Федор Конюхов выразил готовность проголосовать за Дзюбу в качестве депутата

Путешественник Федор Конюхов порассуждал о том, чем может заняться форвард тольяттинского Акрона Артем Дзюба по окончании футбольной карьеры. Об этом сообщает Sport24.

Он допустил, что игрок начнет политическую карьеру. «Если Дзюба станет депутатом, за него проголосую», — выразил готовность Конюхов.

Путешественник также заявил, что готов взять Дзюбу в кругосветное плавание. Кроме того, Конюхов выразил уверенность, что футболист после окончания карьеры точно не будет сидеть на пенсии.

Ранее Конюхов заявил об общении с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Он пообещал взять хоккеиста в экспедицию и отметил, что хорошо к нему относится.