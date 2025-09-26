Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
16:19, 26 сентября 2025Спорт

Конюхов выразил готовность проголосовать за Дзюбу в качестве депутата

Федор Конюхов выразил готовность проголосовать за Дзюбу в качестве депутата
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Путешественник Федор Конюхов порассуждал о том, чем может заняться форвард тольяттинского Акрона Артем Дзюба по окончании футбольной карьеры. Об этом сообщает Sport24.

Он допустил, что игрок начнет политическую карьеру. «Если Дзюба станет депутатом, за него проголосую», — выразил готовность Конюхов.

Путешественник также заявил, что готов взять Дзюбу в кругосветное плавание. Кроме того, Конюхов выразил уверенность, что футболист после окончания карьеры точно не будет сидеть на пенсии.

Ранее Конюхов заявил об общении с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Он пообещал взять хоккеиста в экспедицию и отметил, что хорошо к нему относится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Потерявший на СВО ногу боец из Узбекистана получил российский паспорт после года отказов

    ЦБ продлил ограничение на перевод средств за рубеж

    Верке Сердючке предрекли проблемы с концертами в Европе

    В Банке России рассказали о скором запуске спецкнопки для борьбы с мошенниками

    Российского чиновника поймали с поличным при получении денег

    Журналистку Зинаиду Пронченко признали иноагентом

    Россиян предупредили об опасных последствиях проверки некачественного алкоголя

    Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину за антивенгерскую политику

    Семьям с детьми захотели упростить покупку жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости