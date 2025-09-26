В доме одной из жертв отравления под Петербургом нашли записку с именем самогонщика

В доме одной из жертв некачественного алкоголя в Ленобласти нашли записку с именем самогонщика. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

26 сентября стало известно о массовом отравлении самогоном жителей населенных пунктов Гостицы и Сланцы.

Родственница мужчины, которому не удалось выжить, заметила на его холодильнике записку. В ней было напоминание о долге перед неким Бойцом — вероятно, Николаем Бойцовым, который уже задержан силовиками. Женщина заявила, что ее родственник купил у Бойцова около полутора литров самодельного алкоголя.

Отдать Бойцу 300 рублей Записка на холодильнике Найдена в доме жертвы некачественного самогона в Ленинградской области

По последним данным, выжить не удалось 19 жителям деревень Гостицы и Сланцы. Ранее стали известны последние слова одной из жертв. Мужчины не стало на глазах у жены, перед этим он приполз к ней — из-за плохого самочувствия россиянин к тому времени уже не мог ходить.