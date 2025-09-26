Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:3
2-й тайм
live
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
0:2
2-й период
live
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
0:0
1-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
0:0
1-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
18:46, 26 сентября 2025Спорт

В Турции сделали заявление об участии Израиля в международных турнирах

Турецкая футбольная федерация призвала отстранить Израиль от турниров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Турецкая футбольная федерация сделала заявление об участии Израиля в международных турнирах. Об этом сообщает Fanatik.

В Турции призвали отстранить Израиль. Глава организации Ибрагим Хаджиосманоглу направил письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и руководителям футбольных ассоциаций по всему миру, подчеркнув, что футбол должен оставаться символом солидарности и мира. По его словам, действия Израиля в Газе являются «незаконными, бесчеловечными и неприемлемыми», а молчание спортивного сообщества лишь усугубляет кризис.

Ранее стало известно, что УЕФА не будет отстранять команды из Израиля из-за давления США. Отмечалось, что из-за влияния американских официальных лиц вопрос отстранения израильских команд предварительно снят с повестки дня.

До этого восемь экспертов ООН обратились в УЕФА и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
